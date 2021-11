Pnrr, Loizzo: «I fondi servano per asili nido e riduzione delle rette»

REGGIO CALABRIA «È indispensabile che Comuni realizzino nuovi asili nido sfruttando le risorse del Pnrr e che, contemporaneamente, si abbassino le rette». Lo afferma, in una nota, Simona Loizzo, consigliere regionale della Lega.

«La carenza di asili pubblici – aggiunge Loizzo – è ancora più forte nel Sud a causa di un immobilismo che dura da decenni e che ha portato a un disequilibrio fra domanda e offerta. L’occasione del Pnrr non va elusa e deve essere l’occasione per voltare pagina. Un’attenzione concreta va riservata all’ abbassamento delle rette che in alcuni casi sono troppo alte.

«Concentrarsi sulle politiche dell’infanzia – dice ancora Simona Loizzo – è un obiettivo che deve essere portato avanti, nella consapevolezza che si tratti di uno dei settori più importanti della società e che, come tale, merita un approccio determinato e volto a cambiare le cose».