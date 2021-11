Roccella Jonica, soccorsi nella notte oltre 300 migranti

ROCCELLA JONICA Sono più di 300 i migranti soccorsi dalla guardia costiera al largo di Roccella Jonica nella notte tra sabato e domenica. La nave che li trasportata è stata individuata a oltre 10 miglia dalla costa. In difficoltà per il maltempo (era in corso un nubifragio), il natante è stato avvicinato da una motovedetta che ha trasportato i migranti al sicuro in gruppi di 50 persone. A bordo vi erano molte donne e bambini. Tutti sono stati ospitati in una struttura della Croce Rossa. Sono in corso le operazioni di identificazioni e le verifiche per eventuali contagi Covid.