Le mani dei Molè al Nord, sigilli ad un’azienda del Comasco

COMO C’è anche una azienda del Comasco che opera nel settore logistico tra i beni per un valore complessivo di 2.2 milioni di euro sequestrati oggi in Lombardia nel blitz della Polizia e della Guardia di Finanza in diverse regioni italiane contro presunti appartenenti alla cosca Molè, una delle storiche famiglie di ‘Ndrangheta, che ha portato a 100 misure cautelari, di cui 54 fermi.

Nell’operazione, coordinata dalle Dda di Milano, Firenze e Reggio Calabria, sono stati sequestrati anche immobili e conti correnti. Per l’azienda è stata emessa una misura di prevenzione ed è già stato nominato un amministratore giudiziario.