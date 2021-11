Siderno, sit-in dei sindaci. Previsto un fondo per le amministrazioni colpite da intimidazioni

SIDERNO I sindaci della Città Metropolitana si stringono attorno alla collega Mariateresa Fragomeni, primo Cittadino di Siderno, comune interessato nelle ultime settimane da ben tre episodi intimidatori. Al sit-in organizzato dall’assemblea dei sindaci della Locride partecipano anche i primi cittadini della Piana e della Grecanica. «Anche il sindaco di Capaci ci ha manifestato la volontà di essere vicino a noi» dice Mariateresa Fragomeni, neo-sindaco di Siderno. «Questo – aggiunge – significa che non siamo da soli. Chi attacca con gesti criminali e vigliacchi un’amministrazione è come se attaccasse l’intera comunità, ma mi verrebbe da dire, l’intero territorio calabrese».

A guidare l’assemblea di Amministratori, riuniti oggi pomeriggio presso il Municipio della cittadina jonica, il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà: «La solidarietà e la vicinanza non bastano più oggi abbiamo una buona notizia: con Anci abbiamo ottenuto grazie alla disponibilità del Governo e del Ministro Lamorgese la costituzione di un fondo da 15 milioni per risarcire le amministrazioni colpite da intimidazioni violente, come qui nel caso di Siderno. Un segno concreto di come la squadra Stato deve affermare la sua presenza di fronte a questi tentativi di destabilizzare le istituzioni territoriali».