Falcomatà non perde tempo: Brunetti nominato vicensindaco. Perna diventa assessore

REGGIO CALABRIA Dopo la condanna a 1 anno e 4 mesi per abuso d’ufficio nel processo “Miramare”, Falcomatà vaglia gli scenari futuri e imminenti. La sentenza farà scattare la sospensione prevista dalla legge Severino. Si attende a questo punto di capire solo quando verrà notificata dal prefetto, anche se i tempi dovrebbero essere molto stretti. All’uscita dall’Aula Bunker di Viale Calabria Falcomatà non si era sbottonato su nomi e strategie lanciando però un chiaro messaggio di continuità amministrativa, «vedremo insieme al partito come e con chi». Detto fatto: il primo avvicendamento, come recita il decreto sindacale numero 39 di questo 19 novembre, si è concretizzato con la nomina a vicesindaco di Paolo Brunetti attualmente assessore con deleghe, tra le varie, all’ambiente Ambiente e al Ciclo integrato dei rifiuti. Viceversa, l’attuale vicensindaco Tonino Perna – anche lui trattenendo le stesse deleghe – diventa assessore. Per domani sarebbe prevista una riunione della maggioranza di centrosinistra per fare il punto, all’esito della sentenza del tribunale reggino. Discorso simile per la Città Metropolitana dove si aggiunge la condanna a un anno di reclusione del vicensindaco Armando Neri.

«Il tribunale ha dato credito alla Procura per il primo capo d’imputazione, mentre per il secondo ha dato ragione a noi. – erano state le dichiarazioni a caldo del sindaco – Nei prossimi giorni conoscerete le nostre determinazioni. Ai cittadini posso dire di stare tranquilli». (f.d.)