Il report del commissario per l’emergenza: ancora troppi “no vax” in Calabria

In Calabria si parla di accelerazione per la terza dose di vaccino anti Covid 19, ma la media nazionale resta ancora lontana e soprattutto ci sono ancora troppe “scoperture” nella campagna vaccinal. Sono decine di migliaia, infatti, i calabresi che ancora non hanno fatto nemmeno la prima dose: lo certifica l’ultimo report del commissario straordinario per l’emergenza Covid 19, report pubblicato ieri sul sito istituzionale del governo. In particolare, il report evidenzia che in alcune fasce d’età i dati della Calabria sono i peggiori in tutt’Italia. Nel dettaglio senza nemmeno la prima dose ci sono in Calabria oltre 24mila over 80 (17,54%, la media nazionale è il 4,56), oltre 24mila over 70 (13,20%, la media nazionale è il 7,17%), oltre 46mila over 50 (16,32%, la media nazionale è il 12,21%): in queste tre fasce d’eta le “scoperture” calabresi sono le più alte nel Paese. Inoltre – sempre in base al report del commissario per l’emergenza Covid 19 – la Calabria è penultima per gli over 30 senza la prima dose (oltre 47mila, percentuale del 21,33%, mentre la media nazionale è il 15,25%) e terzultima per gli over 20 (oltre 34mila i calabresi che sono sprovvisti di prima dose di vaccino, il 17,43% a fronte della media nazionale del 10,16%).