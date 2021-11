Pmi day a Catanzaro, studenti protagonisti dell’evento di Confindustria

CATANZARO «Si è svolta stamattina, presso gli stabilimenti produttivi delle aziende “Cotto Cusimano spa, Desta industrie srl” e “Rolltek srl”, la dodicesima giornata nazionale della piccola e media impresa (Pmi day) “Industriamoci”, promossa a livello nazionale dalla Piccola Industria di Confindustria, che vede protagonisti gli studenti e le piccole e medie imprese del nostro Paese». È quanto riporta una nota di Confindustria Catanzaro. «Lanciata per la prima volta nel novembre 2010 – è detto – l’obiettivo è quello di rafforzare la percezione del ruolo sociale dell’impresa, mostrando la passione e le competenze che appartengono al mondo produttivo italiano e, accompagnando i ragazzi oltre i cancelli delle aziende, far percepire loro i valori fondanti della cultura imprenditoriale. Quest’anno, i protagonisti del Pmi day organizzato da Confindustria Catanzaro sono stati gli 80 studenti di alcune scuole catanzaresi: l’Istituto Tecnico Tecnologico “Bruno Chimirri”, l’Istituto d’Istruzione Superiore “Enrico Fermi” e l’Istituto Tecnico Settore Tecnologico “Ercolino Scalfaro”, accompagnati dai loro docenti. A dare loro il benvenuto il Presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, insieme ai tre imprenditori, Francesco Cusimano, Saverio Nisticò e Salvatore Mancuso e ai sindaci dei Comuni di Tiriolo, Domenico Greco, e Settingiano, Rodolfo Iozzo».

«Dopo due anni di profonda crisi, ora che le aziende sembra stiano cominciando a riprendere fiato, non potevamo rinunciare a questo appuntamento – afferma il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara».

«L’adesione a questo importante evento – dichiara il presidente della Piccola Industria di Confindustria Catanzaro, Francesco Cusimano – vuole essere da stimolo sia per i giovani studenti che per le stesse aziende, luoghi, questi, non solo di produzione di beni o servizi, ma soprattutto di competenze, della cultura del FARE e di tutti quei valori che configurano la forza propulsiva della nostra economia. Vogliamo infondere ai ragazzi coraggio e speranza, vogliamo far conoscere loro l’importanza del nostro lavoro di imprenditori che, nonostante le innumerevoli difficoltà portate dalla pandemia, e non solo da quella, puntiamo con determinazione alla crescita delle nostre aziende e del nostro territorio, cercando di garantire un futuro ai giovani». «Le nuove generazioni, infatti, – conclude Cusimano – devono sapere che anche in Calabria possono realizzare il loro sogno. Basta crederci».