Nesci: «Il Cis è una risorsa per lo sviluppo sostenibile del versante Jonico»

GUARDAVALLE «Il Cis Calabria rappresenta una strategia di sviluppo coeso e condiviso della Regione che punta alla crescita economica e alla tutela del patrimonio naturale e culturale. Per i Comuni del versante ionico il Cis è una importante risorsa da utilizzare per favore lo sviluppo sostenibile, riqualificare gli spazi urbani e favorire un turismo di qualità. Ringrazio il commissario Umberto Campini e tutti i sindaci presenti per l’impegno, anche in condizioni di amministrazione straordinaria, a favore dei cittadini». Lo ha detto la Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci, durante l’incontro a Guardavalle con i sindaci dell’Unione dei Comuni del versante ionico, aggiungendo che :«La cooperazione rafforzata, in ragione dell’unitarietà degli obiettivi, ci consentirà di avere maggiore incisività nel perseguire una gestione del patrimonio compatibile con la salvaguardia ambientale e la valorizzazione delle risorse storiche e culturali. Le forme di aggregazione tra Comuni, come quella del versante ionico, costituisce un criterio di premialità all‘interno del Cis. Incoraggio quindi i sindaci a cooperare per realizzare progetti che – ha concluso Nesci – promuovano lo sviluppo integrato dei territori».