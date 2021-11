Cosenza, sospeso lo sciopero all’Amaco

COSENZA «Scongiurato lo sciopero di 24 ore del personale Amaco, indetto per la giornata di domani, lunedì 22 novembre, dalla segreteria generale della Filt Cgil di Cosenza». Lo comunica una nota del Comune di Cosenza. «La sospensione dello sciopero – è detto nella nota – che avrebbe potuto creare notevoli disagi all’utenza, è stata decisa dopo l’interlocuzione avuta dall’assessore alla mobilità e ai trasporti Damiano Covelli e dallo stesso sindaco Franz Caruso con il segretario della Filt Cgil Giovanni Angotti e con il segretario generale della Camera del lavoro di Cosenza Umberto Calabrone». «L’amministrazione comunale – ha sottolineato l’assessore Covelli nell’esprimere soddisfazione per la decisione di sospendere lo sciopero – ha chiesto la sospensione della protesta, in quanto, pur nel rispettare le rivendicazioni del personale, si è ripromessa di ridiscuterne insieme all’Azienda».

«Domani stesso – ha preannunciato Covelli – alle ore 10,00, incontrerò i rappresentanti della Filt CGIL che è l’organizzazione che aveva proclamato lo sciopero per domani, fermo restando che, nei prossimi giorni, la nostra interlocuzione avverrà, come è giusto che sia, con tutti i sindacati del comparto».