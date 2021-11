Cosenza, è Giuseppe Mazzuca il presidente del Consiglio comunale

COSENZA È Giuseppe Mazzuca il nuovo presidente del Consiglio comunale di Cosenza. La prima seduta dell’era Franz Caruso – ancora in corso – sta assolvendo in via preliminare a tutti gli impegni di natura burocratica.

Tra consiglieri subentrati ai nominati assessori ed il giuramento del sindaco Caruso con tanto di proclamazione, il secondo punto all’ordine del giorno prevede l’elezione del presidente e dei due vicepresidenti.

Con 26 voti favorevoli, una scheda bianca e sei voti andati a Lucanto, l’assise elegge Giuseppe Mazzuca. «Cercherò di dare dignità al consiglio comunale. Da domani lavoreremo alla composizione delle commissioni consiliari». Queste le primissime parole del neo presidente, seconda carica istituzionale della città.

Surroghe

I consiglieri comunali nominati assessori dal primo cittadino hanno dovuto dimettersi dalla carica di consigliere per come prevede la legge. Subentrano per surroga Antonello Costanzo, Francesco Graziadio, Aldo Trecroci, Francesco Raffaele Fuoridia, Alessandra Bresciani e Daniela Buzzo.

Presentazione della giunta

A seguire, nel corso del quarto punto in agenda, il sindaco Caruso presenta la giunta composta da Pina Incarnato (delega Edilizia pubblica e privato, toponomastica, digitalizzazione, area metropolitana, urbanistica e riqualificazione e rigenerazione urbana), Veronica Buffone (Protezione civile, legalità, Puc – progetti pubblica utilità, rapporti con l’Ue), Maria Teresa De Marco (delega Salute, Benessere e rapporti con le associazioni), Damiano Covelli (delega ai lavori pubblici, viabilità, mobilità e trasporti e organizzazione delle risorse umane), Massimiliano Battaglia (Artigianato, commercio e attività produttive), Francesco De Cicco (manutenzione ordinaria e straordinaria, rete idrica, rapporti con le cooperative, Ecologia oggi e Polizia Municipale, decoro urbano), Pasquale Sconosciuto (delega ai Quartieri, frazioni, famiglia, sicurezza urbana e verde pubblico). Il vicesindaco con delega all’Ambiente assegnata a Maria Pia Funaro.

Caruso: «Da qui qualcosa di diverso e migliore rispetto al passato»

«Condividerò con il consiglio comunale – dice Caruso – onori e oneri. Ho iniziato l’esperienza politica da consigliere comunale e torno in quest’aula dopo tanti anni. Gli atti più importanti passeranno dall’esame e dal voto dall’assise che in questa consiliatura ritengo debba fungere da stimolo per la crescita della futura classe dirigente della città. Questo consesso dovrà svolgere opera di supplenza, favorendo il dibattito sullo sviluppo economico e sociale della città. Auspico – prosegue il sindaco nell’introdurre la presentazione dell’esecutivo che lo affiancherà – che in dibattito possa essere sempre alto e proficuo e che a guidarci sia l’interesse per la città e per i cittadini. Facciamo in modo che da questa aula possa nascere il futuro gruppo dirigente di Cosenza e che si possa restituire a chi ci ha dato fiducia qualcosa di diverso e migliore rispetto al passato».