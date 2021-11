Agricoltura tra tutele (necessarie) e prospettive: Giansanti e Gallo a 20.20

LAMEZIA TERME Un vero e proprio focus su numeri, temi, emergenze e prospettive dell’agricoltura regionale anche in ragione della ragione del recente varo a livello europeo della nuova Pac.

Punto di partenza l’approfondita analisi realizzata dal Corriere della Calabria sugli investimenti pubblici effettuati nel sistema agricolo regionale negli ultimi decenni (ve ne abbiamo parlato qui)

Ospiti del 2020 talk “20.20”, in onda questa sera alle 21 su L’Altro Corriere tv (Canale 16) il presidente nazionale di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, ed il riconfermato assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo.

Nella disamina del presidente nazionale dell’organizzazione agricola è emerso come l’Italia non abbia ottenuto a livello europeo il giusto riconoscimento per il valore e le necessità della produzione agricola nazionale; sollecitato dalle domande di Danilo Monteleone e Ugo Floro, Giansanti ha anche assicurato l’impegno di Confagricoltura per tutelare i produttori olivicoli del Sud, in particolare Calabria e Puglia, vittime in queste settimane di speculazioni di mercato: «Si tratta di sleale concorrenza, ci sono i margini – ha detto Giansanti – per attivare la protezione garantita dalle leggi dello Stato».

Gianluca Gallo, da parte sua, ha spiegato di condividere «il percorso per il riconoscimento di un prezzo garantito per gli olivicoltori calabresi, sull’olio – ha aggiunto – costruiremo nei prossimi anni un percorso complessivo che porti alla definitiva valorizzazione del comparto. È una realtà che va organizzata e soprattutto raccontata bene».

Sulla notizia del possibile blocco del collegamento ferroviario Sibari-Bolzano (ve l’abbiamo raccontato qui) Gallo non ha dubbi: «Qualcuno ha fatto notizia preoccupandosi ma il servizio non subirà interruzioni».