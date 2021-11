Unical, seminario Airc sulla lotta ai tumori e nuove prospettive per la scienza – VIDEO

RENDE Il Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione dell’Unical, insieme al Centro sanitario e all’Associazione italiana per la ricerca sul cancro, hanno promosso un seminario presso l’Aula Gialla del Polifunzionale, arricchito dalla lectio magistralis del professor Federico Caligaris Cappio, direttore scientifico dell’Airc, intervenuto su “The evolving landscape of science and the road map of AIRC”.

Il seminario, moderato dal giornalista Ugo Floro, si è aperto con il saluto del ministro della Salute Roberto Speranza, in diretta streaming. La lectio del professor Caligaris Cappio è stata preceduta dagli interventi del prorettore Francesco Scarcello, della direttrice del Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione Maria Luisa Panno, del presidente dell’Ordine dei medici di Cosenza Eugenio Corcioni e del professor Sebastiano Andò, membro del comitato tecnico-scientifico nazionale dell’Airc e presidente del Centro sanitario Unical. Ai lavori hanno preso parte gli studenti dei corsi di laurea del Dipartimento, il personale docente, componenti degli ordini professionali (medici, farmacisti, biologi).