Amministrative Calabria, arrivano i big: Donzelli a Crotone e Castrovillari, Arianna Meloni a Reggio

VERSO IL VOTO

LAMEZIA TERME La calata dei big a due settimane dal voto. Il responsabile nazionale Organizzazione di Fratelli d’Italia, on. Giovanni Donzelli, sarà in Calabria domani, giovedì 14 maggio, per partecipare ad iniziative elettorali a sostegno dei candidati a sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, e Castrovillari, Anna De Gaio. Al mattino sarà a Crotone, con ritrovo alle ore 10 in Piazza Pitagora, dove parteciperà alle 10,30 ad un volantinaggio presso l’area della fiera e alle 12 ad un incontro nella sede di “Crescere”, dove è previsto l’intervento con il candidato a sindaco Vincenzo Voce. Nel pomeriggio Donzelli sarà a Castrovillari, dove alle ore 15 saluterà dirigenti di partito, rappresentanti della coalizione e cittadini nel punto di incontro “Anna De Gaio” in corso Garibaldi. Alle 15,45 in programma un incontro con i cittadini nel piazzale Autostazione e alle 16,30 la visita presso le case popolari di via dell’Agricoltura, per un incontro con i residenti sulle problematiche della territorio.

E sempre domani la responsabile della segreteria politica nazionale di Fratelli d’Italia, Arianna Meloni, sarà a Reggio Calabria per partecipare ad una iniziativa per la presentazione dei candidati della lista di Fdi. All’incontro, in programma alle ore 15 nella sala conferenze dell’èHotel (via Giunchi, 6), dopo l’introduzione dell’assessore regionale Giovanni Calabrese e dei consiglieri regionali Daniela Iriti e Antonio Montuoro, interverranno anche l’europarlamentare Denis Nesci, la coordinatrice regionale di Fdi Wanda Ferro e il candidato a sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro.

Nella foto Arianna Meloni lo scorso ottobre in Calabria a un’iniziativa a sostegno di Roberto Occhiuto