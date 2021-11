Inchiesta “Overture”, Vincenzo Laurato torna in libertà

COSENZA Il Tribunale di Catanzaro, sezione seconda penale (Presidente il Giudice Arianna Roccia, a latere Sara Mazzotta e Elais Mellace) si è pronunciato sull’appello proposto da Vincenzo Laurato avverso l’ordinanza emessa in data 11 settembre 2020 dal Gip del Tribunale di Catanzaro, di rigetto dell’istanza di declaratoria di inefficacia della misura cautelare. Il difensore dell’imputato cosentino, l’avvocato Gianpiero Calabrese, ha impugnato il provvedimento emesso dal Gip ed il suo appello è stato accolto dal Riesame con l’annullamento dell’ordinanza impugnata e l’inefficacia della misura cautelare in atto. Per questo motivo, i Giudici hanno disposto l’immediata liberazione di Laurato, coinvolto nell’operazione denominata “Overture”. (f.b.)