Serie B, Crotone battuto dal Vicenza 1-0

CROTONE Nella quattordicesima giornata di campionato gli squali giocano in casa e collezionano un’altra sconfitta. A mettere ko il Crotone, nello stadio Scida, questa volta è il Vicenza con la rete Giacomelli nella seconda frazione di gioco, conquistando tre punti importantissimi per la classifica. La squadra di Brocchi, infatti, sale a 7 avvicinandosi a -1 dal Crotone, diretta concorrente per la salvezza.

La partita

Il Crotone parte veloce e al 5′ colleziona la prima palla gol: palla in profondità per Oddei che rientra e calcia col mancino, spedendo a lato non di molto. Risponde il Vicenza al 20′ con Diaw che da sinistra si accentra e tira col destro, ma il portiere di casa blocca in due tempi. La gara è equilibrata e vive per la maggiore di duelli in mezzo al campo. Al 29′ Oddei prova ancora ad impensierire Grandi, ma la sua conclusione è murata da un difensore, il pallone si impenna e Mulattieri colpisce di testa, ma la traiettoria è lenta e finisce tra le braccia del portiere ospite. Al 34′ è ancora Crotone: Estevez allarga per il solito Oddei, che crossa sul secondo palo per Kargbo, che ripropone al centro, con la palla che è deviata in angolo. Risponde il Vicenza un minuto più tardi con Diaw che propone per Zonta, con quest’ultimo che tira dai quindici metri: palla a lato. La gara si accende e sugli sviluppi di un corner, il vicentino Brosco, salta più in alto di tutti sfiorando il gol. Si rimane in equilibrio fino al termine della prima frazione: 0-0. Nella ripresa, al 12′, il Vicenza ci prova: Dalmonte va al cross, Calderoni tenta una conclusione con il sinistro, Festa respinge e Diaw calcia alto sulla ribattuta. Vicenza in vantaggio al 22′: Diaw scende a destra da dove mette in mezzo dove l’accorrente Giacomelli che batte Festa con il piatto. Nel finale è ancora il Vicenza a rendersi pericoloso con Meggiorini che davanti a Festa sciupa tutto calciando malissimo.