«Pd calabrese? Gna fa»

Nella sinistra i rancori durano quanto la guerra dei cent’anni, un conflitto tra il Regno d’Inghilterra e il Regno di Francia che durò esattamente, con varie interruzioni, centosedici anni, dal 1337 al 1453. Nel Pd calabrese, avviato a una pace armata, adesso si può dire dopo lo scontro avvenuto nella sala degli specchi della provincia di Cosenza in occasione dell’assemblea dem, è bastato che il relatore ricordasse che non aveva subito condanne o problemi giudiziari, che scattasse un riflesso pavloviano. Verrebbe da dire, la lingua batte dove il dente duole.

La zuffa è stata evitata per un pelo. Ma le telecamere, impietose, hanno fatto il giro di tutti i social. Con queste premesse è difficile immaginare una pace durevole. Tutt’al più si può pensare a una tregua con i coltelli sotto i tavoli. Insomma, un copione già visto. A Roma dicono, gna fa.

*giornalista