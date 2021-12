Covid, a Cutro obbligo di mascherine anche all’aperto

CUTRO Da domani, 4 dicembre, e fino al 31 torna la mascherina obbligatoria anche all’aperto a Cutro. La commissione straordinaria che amministra il comune di Cutro, infatti, ha annunciato con una nota, infatti, la pubblicazione di un’ordinanza che dispone l’obbligo dell’uso della mascherina anche all’aria aperta. Si tratta di una decisione presa in concomitanza con la stretta sui controlli voluta dalla Prefettura di Crotone che dal 6 dicembre riguarderanno l’ottemperanza alle regole disposte con il super green pass sia nei luoghi al chiuso che per gli eventi all’aperto (come la partite di calcio, feste e cerimonie pubbliche).