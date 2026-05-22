Rinviato a 40 secondi dal lancio il test della nuova Starship di Musk

la nuova versione

Rinviato per motivi tecnici il test in volo della Starship V3, la nuova versione del veicolo spaziale di SpaceX che l’azienda prevede di utilizzare per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. Nella base di lancio Starbase a Boca Chica (Texas) il conto alla rovescia si è fermato a 40 secondi dal lancio, dopo essere stato fermato per tre volte e dopo il rinvio di un’ora. Un nuovo tentativo di lancio, ha detto SpaceX, è previsto domani.