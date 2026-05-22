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Rinviato a 40 secondi dal lancio il test della nuova Starship di Musk

Lo stop per motivi tecnici. Si ritenta domani

Pubblicato il: 22/05/2026 – 7:20
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Rinviato a 40 secondi dal lancio il test della nuova Starship di Musk
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Rinviato per motivi tecnici il test in volo della Starship V3, la nuova versione del veicolo spaziale di SpaceX che l’azienda prevede di utilizzare per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. Nella base di lancio Starbase a Boca Chica (Texas) il conto alla rovescia si è fermato a 40 secondi dal lancio, dopo essere stato fermato per tre volte e dopo il rinvio di un’ora. Un nuovo tentativo di lancio, ha detto SpaceX, è previsto domani.

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