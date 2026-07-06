Molesta la giornalista calabrese Roberta Spinelli, arrestato un uomo

l’aggressione

ROMA Stava realizzando un servizio sulla sicurezza a Roma, quando è stata raggiunta da un gruppo di persone e, in particolare, molestata da un giovane di nazionalità egiziana. È quanto accaduto alla giornalista calabrese Roberta Spinelli, cronista de “L’aria che tira” di La7, ma con collaborazioni anche su “Storie italiane” e “Storie di sera” della Rai, mentre stava lavorando a un servizio sulla sicurezza nella capitale dopo il blitz in cui sono stati arrestate 10 persone e identificate 350 dopo che, nei giorni scorsi, una pattuglia di Polizia locale era stata aggredita e circondata nell’area compresa tra il Colosseo e i Fori imperiali. Spinelli si era recata proprio in largo Gaetana Agnesi, dove un egiziano ha prima preso di mira alcuni turisti, per poi iniziare a molestare la giornalista con ripetuti gesti osceni e tentando di colpirla con una bottiglietta. La Polizia è riuscita a rintracciare il giovane egiziano che ha tentato la fuga e aggredito uno degli agenti, prima che venisse bloccato e arrestato.

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