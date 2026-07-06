Ancora un assalto a un bancomat in Calabria, un ordigno esplode contro uno sportello a Varapodio

la rapina

VARAPODIO Continuano gli assalti ai bancomat in Calabria. Una settimana fa la rapina è avvenuta a Rizziconi, mentre nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 3, nel mirino dei malviventi è finito il bancomat della filiale Credem a Varapodio, nel Reggino. Per la rapina è stato usato un ordigno che ha danneggiato la struttura intorno e svegliato i residenti che hanno allertato le forze dell’ordine. Una volta giunti sul posto i Carabinieri hanno notato, scrive la Gazzetta del Sud, chiodi a tre punte sull’asfalto, un dettaglio che collega l’episodio a quanto avvenuto a Rizziconi. I militari hanno avviato le indagini e al vaglio degli inquirenti ci sono le telecamere di videosorveglianza della zona. (redazione@corrierecal.it)

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