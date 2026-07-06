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governance poll 2026

Occhiuto si conferma tra i governatori più amati d’Italia. Voce vince tra i sindaci in Calabria

Il presidente della Regione cresce ancora e raggiunge il 60%, piazzandosi al quarto posto. Il primo cittadino di Crotone nella top 15, male gli altri sindaci

Pubblicato il: 06/07/2026 – 8:50
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Occhiuto si conferma tra i governatori più amati d’Italia. Voce vince tra i sindaci in Calabria
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CROTONE Roberto Occhiuto si conferma tra i governatori più apprezzati d’Italia. È quanto emerge dall’ultimo Governance Poll, condotto da Noto Sondaggi per il Sole24Ore che ha valutato, tramite l’opinione di un campione di 1000 cittadini per regione e 600 per Comune, il gradimento dei governatori e dei sindaci dei capoluoghi di provincia italiani. A vincere il test di popolarità è Antonio Decaro, presidente della Regione Puglia che ottiene la fiducia dal 66% dei suoi cittadini, seguito sul podio da Alberto Stefani (Veneto) e Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia). Subito fuori dal podio Roberto Occhiuto, oltre a Decaro l’unico rappresentante del Sud tra le prime posizioni, con un consenso che addirittura aumenta di quasi 3 punti percentuali “sfondando” la barriera del 60%, a pari merito con Alberto Cirio del Piemonte. All’ottavo posto il “boom” di Renato Schifani (Sicilia) che passa da un gradimento del 42% al 56%. Tra le “retrovie” l’unica a crescere è la governatrice della Sardegna Alessandra Todde.

Tra i sindaci “vince” Voce

È con netto distacco Vincenzo Voce il sindaco più “gradito” in Calabria. In classifica non appare Reggio Calabria, essendo esclusi i centri in cui si è votato nel 2026, mentre si è potuto realizzare a Crotone data la conferma dell’uscente Vincenzo Voce. Il sindaco crotonese è stato premiato alle urne, anche in virtù dell’alto gradimento in città: si piazza infatti al 12° posto, nonostante un calo di 3 punti percentuali (dal 62% al 59%). Male gli altri sindaci calabresi: Enzo Romeo, primo cittadino di Vibo Valentia, perde il 3,6% passando al 50% di gradimento e piazzandosi solo al 67° posto. Nicola Fiorita (87° posto) e Franz Caruso (90° chiudono) con una perdita per entrambi dell’11% si attestano agli ultimi posto con il 47 e 46% di gradimento. A “vincere” la classifica nazionale è la sindaca di Firenze Sara Funaro, che fa un balzo in avanti ottenendo il 66° di gradimento. (redazione@corrierecal.it)

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