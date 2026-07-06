Dalla Calabria a Roma in treno con hashish nello zaino: arrestato

la scoperta

Dalla Calabria a Roma con mezzo chilo di hashish. Ad arrestare il 38enne calabrese sono stati gli agenti della Sezione Volanti della polizia di Roma, insospettiti dall’arrivo di un taxi in una delle principiali piazze di spaccio del quartiere romano di Bastogi. Alla richiesta di esibire i documenti, il 38enne ha detto di esserne sprovvisto, raccontando di essere appena arrivato in treno dalla Calabria per far visita ad un amico di cui però non è stato in grado di indicarne né il nome né l’indirizzo. La perquisizione del suo zaino ha portato al ritrovamento di cinque panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 500 grammi, di un pacchetto di sigarette contente altre dosi, sei telefoni cellulari ancora confezionati e sigillati e circa 3700 euro in contanti. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato portato nel carcere romano di Regina Coeli.

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