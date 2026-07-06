Nuova governance alla Sacal. Vigna in “pole position” come amministratore unico

cambio ai vertici della spa

LAMEZIA TERME Si profilano novità sostanziali nell’assetto di vertice della Sacal, la società unica di gestione degli aeroporti calabresi, dopo che l’au Marco Franchini è stato nominato assessore comunale a Reggio Calabria dal neo sindaco della città dello Stretto Francesco Cannizzaro. Una designazione che – dicono i “bene informati” – sarebbe arrivata con il placet del presidente della Regione Roberto Occhiuto e che adesso apre la porta a una nuova governance alla Sacal. Sempre secondo fonti qualificate, il prossimo amministratore unico della società aeroportuale dovrebbe essere Luciano Vigna, capo gabinetto del presidente Occhiuto – del quale è il più stretto collaboratore – e anche direttore di Arrical. Ma – riferiscono sempre fonti qualificate – si starebbe profilando anche un’altra designazione ai piani alti della Sacal, quella di Paolo Mascaro, già sindaco di Lamezia Terme, quale direttore generale. Insomma, nei prossimi giorni potrebbe concretizzarsi una nuova cgovernance per la società forse più strategica del “portafoglio” della Regione, chiamata a gestire un consistente piano di investimenti nell’ambito della strategia di forte rilancio degli scali calabresi avviata negli ultimi anni dal governatore Occhiuto anche in ottica della promozione e della valorizzazione turistica della Calabria. (c. a.)

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