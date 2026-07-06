Le calabresi di serie D prendono forma: Vibonese scatenata, Reggina ancora in attesa

la nuova stagione

Il conto alla rovescia è iniziato. Il prossimo 10 luglio scadranno i termini per la presentazione delle domande di iscrizione al campionato di Serie D. Entro quella data i club dovranno depositare tutta la documentazione richiesta dalla Lega Nazionale Dilettanti. Mentre si completano gli ultimi adempimenti burocratici, le cinque rappresentanti calabresi iniziano a delineare il proprio volto in vista della stagione 2025-26. C’è chi ha già acceso i motori sul mercato, chi punta sulla continuità e chi, invece, è ancora alle prese con questioni societarie.

Reggina, grandi ambizioni con Lotito ma ancora tutto tace

La società amaranto, passata sotto la nuova gestione guidata da Claudio Lotito, parte con un obiettivo dichiarato: riportare la Reggina tra i professionisti. Al momento, però, il club non ha ancora ufficializzato il nuovo organigramma societario, lo staff tecnico né i primi innesti di mercato. Una fase di attesa che alimenta curiosità e un pizzico di tensione tra i tifosi, consapevoli che servirà costruire una squadra all’altezza delle ambizioni di promozione. Giancarlo Romairone dovrebbe diventare il direttore sportivo. Tanti i candidati per la panchina: Fabio Prosperi, Mirko Cudini, Ciro Ginestra, Gianluca Grassadonia, Mimmo Toscano e Ivan Franceschini.

Vibonese, mercato da protagonista

La palma della società più attiva di questo avvio d’estate spetta senza dubbio alla Vibonese. La nuova proprietà guidata da Cosimo Vullo, con il patron Rino Putrino e soprattutto con il direttore sportivo Fabrizio Maglia, ha impresso una svolta decisa al progetto rossoblù. Dopo una stagione complicata, culminata con una salvezza sofferta, il club sembra deciso a cambiare marcia. In appena tre giorni sono arrivati una raffica di acquisti che raccontano chiaramente le ambizioni della società. In panchina è stato scelto Salvatore Marra, mentre la rosa si è arricchita dell’argentino Mauro Cerutti, centrocampista classe 1994, del difensore brasiliano con cittadinanza italiana Rodolfo Moisés (2001) e dell’esterno offensivo italo-argentino Gaston Semenzin (1998). Il colpo di maggior richiamo, però, è rappresentato dall’arrivo del bomber Bruno Cosendey. Il brasiliano, protagonista nella seconda parte della scorsa stagione con la maglia della Vigor Lamezia, ha realizzato 11 reti in appena 14 partite, risultando decisivo per la salvezza dei biancoverdi. Non solo giocatori esperti. La Vibonese ha anche investito con decisione sul futuro assicurandosi sette under di prospettiva: ieri sono stati ufficializzati il difensore Cristian Squillante (2007), proveniente dal Benevento; Vincenzo D’Onofrio (2008), cresciuto nel settore giovanile del Cagliari; l’esterno Salvatore Malafronte (2008), ex Juve Stabia e Scafatese; l’attaccante spagnolo Rioko Imar Simpson Bitata (2007), reduce dall’esperienza alla Vigor Lamezia, e Mattia Lanza (2008), attaccante cresciuto nella Spal e nell’ultima stagione al CastrumFavara. Oggi altri due arrivi: il difensore Tommaso Pisciotta, classe 2005, e il trequartista italo-canadese Anthony Barile, classe 2004. Un autentico blitz di mercato che rafforza qualità ed età media della rosa, lasciando intendere che il lavoro del direttore sportivo Maglia potrebbe non essere ancora concluso.

Sambiase, avanti nel segno della continuità

Dopo l’ottimo campionato disputato nella passata stagione, il Sambiase ha scelto la strada della continuità. Sono state ufficializzate le conferme del direttore sportivo Nicola Samele e del direttore dell’area tecnica Gennaro Porpora, mentre in panchina proseguirà il lavoro di Tony Lio. «La nostra priorità è costruire una squadra giovane, di qualità, con entusiasmo e grande voglia di emergere», ha dichiarato Samele, sintetizzando la filosofia del club giallorosso, intenzionato a valorizzare i giovani senza rinunciare alla competitività.

Vigor Lamezia, tutto passa dalla società

Situazione diversa in casa Vigor Lamezia. Prima del mercato sarà necessario fare chiarezza sugli assetti societari, ancora al centro di confronti tra i soci attuali e i possibili nuovi ingressi. Nelle prossime ore dovrebbe svolgersi un incontro decisivo per definire gli equilibri societari e iniziare a programmare la nuova stagione. Solo dopo sarà possibile accelerare sulle scelte tecniche e sulla costruzione della squadra.

Digiesse PraiaTortora, entusiasmo da matricola

Grande curiosità accompagna anche la Digiesse PraiaTortora, alla sua prima storica partecipazione al campionato di Serie D dopo una promozione destinata a rimanere negli annali del club. La società ha già tracciato le linee guida del nuovo progetto sportivo, fondato su continuità, programmazione e ambizione. Confermato alla guida tecnica Salvatore Viscardi, protagonista della storica cavalcata promozione. Il patron Giorgio De Rosa ha inoltre presentato il nuovo direttore sportivo Ettore Meli e confermato l’intero staff tecnico composto dal vice allenatore Giuseppe Bruni, dal preparatore dei portieri Marco Algieri e dal preparatore atletico Giovanni Ielpo. A completare il nuovo assetto dirigenziale è arrivata anche la nomina del direttore generale Filippo Marra Cutrupi. (redazione@corrierecal.it)

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