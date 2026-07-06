Catanzaro, il cantiere è aperto: Gorgone aspetta il via libera mentre Polito lavora su uscite e innesti

mercato giallorosso

CATANZARO Sono giornate di grande fermento in casa Catanzaro, dove società e dirigenza sono al lavoro per programmare la nuova stagione. Se sul fronte tecnico manca soltanto l’annuncio ufficiale, il mercato continua a muoversi con intensità sia in uscita che in entrata. La panchina giallorossa, come è ormai noto, sarà affidata a Giorgio Gorgone. L’ufficialità arriverà una volta definita la risoluzione del breve rapporto con Marco Turati, il tecnico che aveva inizialmente raggiunto un’intesa con il Catanzaro salvo poi scegliere l’offerta dello Spezia.

Parallelamente prosegue il lavoro del direttore sportivo Ciro Polito, chiamato a ridisegnare una rosa destinata a cambiare volto. Alcune partenze sembrano ormai inevitabili. Mattia Liberali è destinato al Como, mentre Tommaso Favasuli è seguito con grande attenzione da diversi club di Serie A, con il Cagliari che al momento appare tra le società maggiormente interessate.

Tra i protagonisti della passata stagione resta sotto osservazione anche Simone Pontisso. Il centrocampista, reduce da un’annata di alto livello, ha attirato l’interesse di Verona, Monza e Benevento, società che potrebbero presto affondare il colpo.

In difesa, invece, il Catanzaro si prepara a salutare Nicolò Brighenti. Il centrale, autentico punto di riferimento del reparto arretrato nelle ultime stagioni, è orientato ad accettare la proposta del Vicenza per motivi familiari, scegliendo così di avvicinarsi a casa.

Diversa, invece, la posizione del giovane Gabriele Alesi. Il talento giallorosso, legato al club da un contratto fino al giugno 2028, è finito nel mirino soprattutto di Lecce e Benevento. La volontà della società, però, è quella di trattenerlo, considerandolo uno dei prospetti più interessanti su cui costruire il futuro.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, il Catanzaro punta a coniugare prospettiva e qualità. Polito starebbe lavorando per riportare in Calabria due calciatori che hanno già lasciato un ricordo positivo nella piazza: Andrea Rispoli e Fellipe Jack, entrambi attualmente di proprietà del Como.

La linea verde continua a rappresentare il filo conduttore della campagna acquisti. Nicolò Postiglione, difensore centrale classe 2004 del Pineto, potrebbe essere presto annunciato. Si segue anche il centrocampista Filippo Visentini dell’Union Brescia. Attenzione anche ai vivai delle big. Da settimane sul taccuino della dirigenza figurano il terzino sinistro dell’Inter Matteo Cocchi e il centrocampista sloveno Luka Topalovic, due giovani considerati tra i prospetti più promettenti del panorama nerazzurro. Sempre per la mediana resta vivo l’interesse per Augusto Owusu, centrocampista classe 2004 di proprietà della Juventus. I rapporti con il Milan potrebbero invece favorire l’arrivo del terzino destro Mattia Cappelletti e del centrocampista Jacopo Sardo, mentre per rinforzare la corsia destra continua a essere seguito Jonas Heinz della Casertana. (redazione@corrierecal.it)

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