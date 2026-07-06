Il calabrese Michele Tommasi diventa Ambasciatore d’Italia a Dakar

il nuovo incarico

Michele Tommasi ha assunto oggi l’incarico di Ambasciatore d’Italia a Dakar. Lo rende noto la Farnesina. Nato a Cosenza il 6 luglio 1965, si laurea in Giurisprudenza presso l’Università Luiss di Roma nel 1990. In seguito ad esame di concorso, entra nella carriera diplomatica il 23 settembre 1996. Dopo un primo incarico alla Direzione Generale del Personale e dell’Amministrazione del Ministero degli Esteri, dal 1999 è Primo Segretario commerciale a Rabat. Dal 2003 è Console a Smirne. Nel 2007 rientra a Roma dove presta servizio alla Direzione Generale per i Paesi del Mediterraneo e il Medio Oriente e poi alla Direzione Generale per i Paesi dell’Europa della Farnesina. Nel 2010 è a New York come Primo Consigliere presso la Rappresentanza Permanente presso le Nazioni Unite. Dal 2014 è Vice Capo Missione presso l’Ambasciata a Mosca. Nel 2018 torna al Ministero degli Esteri dove presta servizio presso l’Unità di Analisi, Programmazione, Statistica e Documentazione della Segreteria Generale, e poi presso la Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza. Nel 2022 è Ambasciatore a Khartoum. È nominato Ambasciatore d’Italia presso la Repubblica del Senegal dal 2026. Dal 2006 è Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica.

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