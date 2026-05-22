Crotone, yacht registrati all’estero per evadere le tasse: 6 denunce

i controlli

CROTONE Nel mirino delle Fiamme gialle pitagoriche il fenomeno del cosiddetto “flagging out”, ossia una strategia spesso utilizzata da soggetti italiani per aggirare il sistema fiscale nazionale attraverso l’immatricolazione di imbarcazioni da diporto in registri esteri. Tale pratica, finalizzata all’abbattimento dei costi gestionali e assicurativi, viene frequentemente strumentalizzata per sottrarsi anche agli obblighi di trasparenza verso l’Erario.

L’operazione

Il cuore dell’operazione è stata la verifica del rispetto della normativa sul monitoraggio fiscale, che impone ai residenti in Italia di dichiarare puntualmente, nel quadro denominato RW della dichiarazione dei redditi, il possesso di beni mobili registrati all’estero. In sostanza, l’omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi del bene immatricolato in uno Stato estero costituisce una violazione volta a occultare all’erario la reale capacità contributiva ed è, quindi, sanzionata dalle norme vigenti in misura proporzionale al valore del bene stesso. Le operazioni di servizio, attivate da una preliminare attività di analisi delle risultanze degli ordinari controlli eseguiti in mare e nelle aree portuali della circoscrizione di servizio e da successivi approfondimenti alle banche dati in uso al Corpo, si concludeva con la constatazione, ai fini IRPEF, dell’omessa dichiarazione nell’apposito quadro RW dedicato al monitoraggio fiscale per un totale di € 159.500,00 delle consistenze estere non dichiarate. La citata attività terminava con la trasmissione di 6 processi verbali di constatazione “irregolari” ai vari Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate quali Enti competenti all’irrogazione delle sanzioni permettendo di svelare un patrimonio nautico sottratto al Fisco di 5 imbarcazioni riconducibili a soggetti residenti in Italia che operavano in acque nazionali con bandiere estere in piena estraneità al Fisco italiano. L’insieme delle attività svolte testimonia l’impegno della Guardia di Finanza nel presidio della legalità economica e nel contrasto all’evasione fiscale, con particolare attenzione alle aree costiere ad alta presenza turistica. Le operazioni, coordinate dalla componente aeronavale, confermano la centralità del Corpo nel garantire equità, trasparenza e rispetto delle normative a tutela dell’economia.

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