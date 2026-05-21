Palermo-Catanzaro, il club giallorosso: «Aggrediti i nostri calciatori, gestione dell’evento da chiarire»

Il post gara

CATANZARO L’Us Catanzaro 1929 torna sui «fatti extracalcistici» legati alla gara contro il Palermo e conferma la versione già fornita nel post partita dai vertici societari. Dopo aver visionato le immagini disponibili e raccolto le testimonianze dei propri tesserati presenti allo stadio, il club giallorosso ribadisce quanto già riferito agli organi di stampa e alle autorità di pubblica sicurezza presenti nell’impianto. In una nota, la società esprime rammarico per il modo in cui la vicenda sarebbe stata raccontata nelle ore successive alla partita. «Dispiace constatare – si legge – come l’attenzione mediatica si sia concentrata quasi esclusivamente, e in maniera evidentemente orientata, su quanto accaduto sugli spalti da parte di alcuni ospiti della nostra società». Secondo il Catanzaro, invece, sarebbe stata data «scarsa rilevanza» all’aggressione che i calciatori giallorossi avrebbero subito «da parte di soggetti che hanno potuto agire in piena libertà», così come agli episodi verificatisi «prima, durante e dopo la gara». Il club richiama anche le decisioni assunte dal giudice sportivo, parlando di circostanze «fortunatamente rilevate» attraverso la «pesante ammenda comminata alla società di casa» e la disposizione di un supplemento d’indagine. Un passaggio che, secondo l’Us Catanzaro 1929, potrà contribuire a fare piena luce «su una gestione complessiva dell’evento che ha lasciato molto a desiderare». La società giallorossa ribadisce quindi la propria «piena fiducia» nel lavoro delle autorità competenti, chiamate nei prossimi giorni a ricostruire nel dettaglio quanto accaduto, anche sulla base delle testimonianze acquisite e del materiale video circolato sui social network. L’Us Catanzaro 1929 fa sapere infine di non voler intervenire nuovamente sulla vicenda, preferendo riportare l’attenzione sul risultato sportivo, definito «storico» e motivo di orgoglio per la società e per tutto il popolo giallorosso. Il club sottolinea anche «l’alto valore sportivo e agonistico» dell’evento, che – come nella gara di andata – ha visto confrontarsi due squadre capaci di onorare pienamente l’impegno.