Ryanair rafforza la Calabria: nuovi voli da Crotone e Reggio per Milano

L’annuncio

Nuovi collegamenti Ryanair da e per la Calabria nella stagione invernale 2026/2027. A pubblicizzarli, nelle scorse ore, è stato il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, attraverso una grafica diffusa sui social con il claim: «Nuovi voli da e per la Calabria». Le rotte indicate riguardano due scali calabresi: Crotone-Milano Malpensa e Reggio Calabria-Milano Bergamo. Un annuncio che si inserisce nel percorso di rafforzamento dei collegamenti aerei regionali, dopo la crescita dell’operativo Ryanair in Calabria già rivendicata nei mesi scorsi dalla compagnia, che per l’estate 2026 aveva annunciato 42 rotte, 4 aeromobili basati e 3,2 milioni di passeggeri annui previsti nella regione. Il nuovo pacchetto di collegamenti guarda dunque alla stagione winter 2026/2027 e punta a rafforzare soprattutto l’asse con la Lombardia, mercato strategico sia per i flussi turistici sia per i collegamenti con i tanti calabresi residenti al Nord.