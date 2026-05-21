Bufera sulla campagna di IV contro Meloni nelle stazioni

IL CASO

ROMA La campagna anti-Meloni di Italia Viva nelle stazioni diventa un caso politico. Tanto che la società che gestisce gli spazi pubblicitari nei principali scali ferroviari del Paese, Grandi Stazioni Retail, al termine di una giornata di fibrillazioni, ha chiesto al partito guidato da Matteo Renzi di modificare i contenuti della comunicazione per concedere il rinnovo dell’autorizzazione. Per Italia Viva si tratta di un atto di «censura», oltre che di «una palese violazione degli articoli 21 e 68 della Costituzione» da «fine dell’impero». «Ci tuteleremo in tutte le sedi, legali e istituzionali», avverte il partito. A innescare la polemica è ancora l’ex premier Matteo Renzi, che torna sulla campagna messa a punto dall’ufficio comunicazione di Italia Viva per il 2×1000. Una campagna al vetriolo che punta direttamente alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. «QVANDO C’ERA LEI i treni arrivavano in ritardo» è uno dei messaggi proiettati da lunedì nelle grandi stazioni del Paese. Font e grafica richiamano il periodo fascista, mentre la “lei” degli slogan provocatori è proprio la premier. «QVANDO C’ERA LEI i giovani scappavano dall’Italia», «QVANDO C’ERA LEI l’Italia era meno sicura» si legge ancora sui led di Roma Termini e Milano Centrale. Ma è soprattutto il riferimento ai ritardi dei treni, comparso a pochi metri dai maxi-schermi del traffico ferroviario, ad attirare l’attenzione e ad alimentare il caso politico. La richiesta di modificare la comunicazione, arrivata da Grandi Stazioni Retail, ha fatto esplodere la protesta di Italia Viva, che ora minaccia iniziative legali e istituzionali. (Ansa)