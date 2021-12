Covid, boom di contagi a Campana (48), 16 sono bambini fra 6 e 11 anni

CAMPANA È boom di contagi a Campana, comunità della Sila Greca in provincia di Cosenza, ai confini con l’alto Crotonese. La situazione era già drammatica nei giorni scorsi, con qualche decina di casi su una popolazione di circa 1000 abitanti effettivi (1600 i residenti).

Ad oggi sono 48 i campanesi contagiati dal virus Sars-Cov-2, otto individuati solo nella giornata di ieri. Di questi 16 sono bambini in età scolare elementare, tra i 6 e gli 11 anni. Il focolaio sembrerebbe essersi propagato in una casa di riposo per anziani. Proprio ieri pomeriggio due ospiti della residenza sono stati trasportati con urgenza all’ospedale Giannettasio di Corigliano Rossano, ricoverati in gravi condizioni.

«La situazione è molto critica – ha spiegato al Corriere della Calabria il sindaco Agostino Chiarello –. Ho chiesto alla prefettura di poter chiudere le scuole ma senza dispositivo dell’Asp di Cosenza non c’è il nulla osta. Preoccupano i tanti bambini contagiati. La comunità ha preso atto della fase emergenziale e della difficilissima realtà dei fatti. Anche per questo tra i campanesi è maturato un grande spirito di solidarietà verso i contagiati».

Poche persone in giro, consapevoli dei rischi. Solo ieri si sono sottoposti allo screening rapido 150 persone.

«Non sappiamo se il comune sarà dichiarato zona rossa – conclude Chiarello – spetterà alla Regione deciderlo». (lu.la.)