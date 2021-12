Primo caso di Omicron in Calabria. «Ha solo un leggero raffreddore»

REGGIO CALABRIA Primo contagio Covid da variante ‘omicron’ in Calabria. Si tratta di un soggetto, di circa 30 anni, tornato in Calabria domenica scorsa con un volo da Francoforte via Roma, ma proveniente da Johannesburg. Vaccinato anche con dose booster, prima di partire si era sottoposto a tampone risultato negativo. Al suo arrivo il nuovo tampone di controllo, sequenziato dal laboratorio di microbiologia dell’Asp 5 di Reggio Calabria, ha dato esito positivo, evidenziando l’appartenenza alla variante “omicron”.

«L’uomo sta bene, accusa solo un leggero raffreddore», ha detto il responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp Sandro Giuffrida.



Caso di Omicron sequenziato a Reggio Calabria. La conferma da Catanzaro

«Autonomamente, su disposizione del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Reggio ha aggiunto Giuffrida – aveva raggiunto la propria abitazione, con un’auto messa a disposizione dalla famiglia e si trova adesso in quarantena all’interno di locali a lui appositamente destinati».

Così come avvenuto per la variante “omicron”, era stato sempre il laboratorio di microbiologia dell’Asp5 reggina, a sequenziare nel giugno scorso il primo contagio di variante Delta in Calabria.

Per confermare ulteriormente il risultato ottenuto a Reggio Calabria con un sequenziatore Sanger, una nuova verifica è fatta dai laboratori del Policlinico di Catanzaro, che hanno utilizzato un sequenziatore più accurato, che utilizza il metodo NGS. Ed il risultato è stato confermato.