Covid, Occhiuto: «Utile prorogare lo stato emergenza»

CATANZARO «La pandemia purtroppo non è un brutto ricordo, è ancora tra noi.

Ed è quindi importante che il Paese e soprattutto le Regioni possano avere a disposizione gli strumenti necessari per contrastare in modo efficace il virus, e per continuare a correre sulle vaccinazioni. La struttura del generale Figliuolo, ad esempio, è una ricchezza che va assolutamente preservata. Per questo ritengo possa essere utile, in questa particolare fase, prorogare ancora per qualche mese lo stato di emergenza».

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in una intervista rilasciata al quotidiano “Il Giornale”.