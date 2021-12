Reggio, il salone dei Lampadari porterà il nome di Italo Falcomatà

REGGIO CALABRIA «Da oggi il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, sede del Comune di Reggio Calabria, porta il nome di Italo Falcomatà. Con la scopertura della targa che è stata affissa all’ingresso del prestigioso spazio di rappresentanza del Municipio reggino- si legge in una nota – si è concretizzata l’iniziativa promossa dalla Giunta comunale guidata dal sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti e sposata con parere unanime dalla Commissione comunale Toponomastica, per commemorare la figura di Italo Falcomatà, indimenticato primo cittadino di Reggio Calabria e artefice della “Primavera reggina”. Alla sobria cerimonia che ha preceduto la scopertura della targa, hanno preso parte i familiari di Italo Falcomatà, la presidente della Fondazione e consorte del compianto sindaco, la professoressa Rosetta Neto, il sindaco facente funzione, Paolo Brunetti e diversi rappresentanti della Giunta e del Consiglio comunale. “L’esempio è la fonte del pensiero successivo”, questa la frase di Italo Falcomatà che campeggia sulla targa commemorativa posta all’ingresso del Salone dei Lampadari e che, è stato ricordato nel corso della manifestazione, rappresenta in pieno la passione civile e la filosofia di vita che ha caratterizzato la testimonianza terrena dell’illustre primo Cittadino. La giornata – conclude la nota – è poi proseguita con la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa di San Filippo e Giacomo a cui è seguito un momento di intrattenimento musicale con il concerto del Corona Chorus Gospel e Spiritual diretto dal Maestro Francesca Ferrara a piazza Sant’Agostino».