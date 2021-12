Salvini alla convention di Assobalneari: «Lavoriamo per evitare incursioni delle procure»

LAMEZIA TERME «L’urgenza su cui stiamo lavorando è quella di evitare le incursioni di qualche Procura, di qualche Tribunale, che in alcuni limitati casi sta già intervenendo senza neanche aspettare dicembre 2023 come la sentenza, assurda, del Consiglio di Stato» prevede. A dirlo è stato il leader della Lega Matteo Salvini in collegamento video con l’assemblea di Assobalneari della Calabria. «Il recepimento della sentenza – ha aggiunto – sarebbe una resa inaccettabile. A chi ha dei fidi le banche stanno bloccando i finanziamenti. Ci sono aziende che hanno i lavori a metà perché ovviamente la banca ti dice “io non so tu tra due anni dove sei e, quindi, ti blocco”. Sono cose molto concrete ed immediate ed io sto provando a ragionare con il ministero di Grazia e giustizia per bloccare gli interventi di qualche Procura. Io parto dalla legge Centinaio che è una legge dello Stato che stabiliva deroghe in tot anni. La sentenza arriva a gamba tesa. È chiaro che io sono testone ed ottimista per natura ed il mio primo obiettivo è la legge Centinaio. Non svelo un mistero: siamo un governo composito, ma su come la pensa la Lega abbiamo fatto una legge e bisogna vedere se i colleghi di Pd e 5s la pensano alla stessa maniera. C’è una legge in vigore che ha fatto un ministro con nome e cognome e per me vale quella. Qualunque suggerimento mi arriva in segreteria io cerco di trasformarlo subito in proposta legislativa. Al di là della volontà politica, se qualcuno trova quel grimaldello giratemi qualunque proposta. Io non mi rassegno».