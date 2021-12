Provinciali, Coraggio Italia: abbiamo dimostrato di non essere un fuoco di paglia

CATANZARO “Grande soddisfazione” viene espressa da Coraggio Itali’ per l’esito delle elezioni provinciali, che hanno visto il partito “conquistare il 32 per cento a Vibo Valentia, con tre consiglieri eletti, e il 10 per cento a Catanzaro dove è stato eletto il coordinatore provinciale Fernando Sinopoli”. “E’ la dimostrazione – dichiarano in una nota congiunta il vicepresidente nazionale del partito, il senatore Gaetano Quagliariello, e il coordinatore regionale, l’onorevole Maurizio D’Ettore – che i risultati raggiunti sul territorio non sono il frutto di fuochi di paglia ma di un lungo e serio lavoro di radicamento, che passa per le proposte programmatiche e la qualità della classe politica. Nel Mezzogiorno per uscire dalla crisi – aggiungono Quagliariello e D’Ettore – c’è bisogno di concretezza e voglia di costruire, con pragmatismo e capacità di visione, e c’è bisogno di una classe dirigente in grado di interpretare la sfida epocale che stiamo vivendo. Questa sfida passa anche dagli enti più prossimi ai bisogni dei cittadini. Il nostro movimento si è dimostrato in grado di interpretarla e i risultati continuano a confermarlo. A tutti gli eletti – concludono Quagliariello e D’Ettore – i migliori auguri di buon lavoro”.