Occhiuto: «Domani ok al bilancio, è un miracolo». Riunita d’urgenza l’Unità di crisi anti Covid – VIDEO

CATANZARO La preparazione del Consiglio regionale di domani, che vedrà il via libera al bilancio – ed è «un miracolo» – e una riunione d’urgenza dell’Unità di crisi anti Covid per affrontare la nuova escalation di contagi in Calabria. In un video pubblicato sui canali social il presidente della Regione Roberto Occhiuto fa il punto della sua giornata in Cittadella. «Sono un po’ stanco ma sempre carico!, esordisce Occhiuto, che aggiunge: « Ho lavorato sul Consiglio regionale di domani e sulla giunta. Approveremo il bilancio di previsione, quindi la Regione avrà il suo bilancio. È un miracolo. Tutti i tecnici e i dirigenti – spiega il governatore – dicevano che sarebbe stato impossibile perché si dovevano approvare tutti i documenti contabili: l’abbiamo fatto in un mese e qualche giorno, grazie anche ai dirigenti della Regione che si sono impregnati a farlo».Occhiuto si sofferma anche sull’emergenza Covid 19. «Ho riunito l’Unità di crisi e abbiamo discusso su come affrontare l’aumento dei contagi che purtroppo sta riguardando la Calabria come il resto del paese, solo che noi abbiamo una rete ospedaliera un po’ fatiscente e quindi dobbiamo stare un po’ più attenti. Stiamo lavorando a questo,s timo lavorando all’assistenza territoriale sul territorio. Abbiamo fatto un piano per le case di comunità e gli ospedali di comunità: non è un piano definitivo, stiamo tranquilli i calabresi perché – sostiene il governatore – ogni comprensorio della regione avrà i suoi presidi di assistenza territoriale e avrà anche dei veri e propri ospedali meglio organizzati. Dò appuntamento a domani, perché non c’è solo la sanità, che mi sta impegnando per il 70% del tempo, c’è anche il resto dell’attività e altre questioni che riguardano vita della Regione e su questo forse domani qualche piccola ma positiva novità riuscirò a darvela».