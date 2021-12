Trading di criptovalute: resta alta l’attenzione degli investitori su Bitcoin

Poco più di un mese fa il Bitcoin ha toccato il suo massimo valore di sempre, sfondando la soglia dei 67.000 dollari. In una trentina di giorni la moneta digitale più famosa ed importante ha perso circa il 30% del suo valore, infatti adesso viaggia intorno ai 47.000 dollari. L’attenzione sulla criptovaluta rimane comunque molto alta, perché l’opportunità di acquisto ad un prezzo del genere potrebbe essere molto interessante.

Tra scandalo Evergrande, variante Omicron, dollaro sempre più forte, inflazione a livelli altissimi e difficoltà sul mercato dell’energia (fattori che hanno un peso più o meno su tutti i mercati), il mondo crypto sta attraversando un momento delicato. Ma per capire se puntare oggi sulla regina delle criptovalute sia una buona mossa o meno è necessario capire quali sono le cause di questo calo e quali possono essere i possibili sviluppi, oltre che sapere come investire in Bitcoin nel modo più sicuro. A questo proposito, è possibile leggere l’approfondimento sul trading bitcoin realizzato dagli esperti di Tradingtop.it, che spiega in modo dettagliato le strategie migliori per operare con questo crypto asset e passa in rassegna le principali piattaforme con cui investire.

Lo scenario attuale: perché c’è stato il calo del Bitcoin?

Osservando la storia del Bitcoin si può notare che dopo una lunga fase di crescita c’è sempre un momento di difficoltà; forse nessuno però si aspettava una fine di 2021 così complicata per il mercato criptovalutario. Il tutto merita di essere contestualizzato: da una parte c’è la grande incertezza causata dalla variante Omicron, che spinge gli investitori verso asset più sicuri, dall’altra c’è la Fed che è pronta ad agire concretamente per rallentare la fiammata dei prezzi.

Le previsioni ad inizio anno erano completamente diverse: tanti erano convinti che il Bitcoin potesse andare oltre i 100.000 dollari e la grande scalata culminata con il record di novembre poteva far ben sperare. Secondo gli analisti, in fondo, la situazione di oggi assomiglia molto a quella che si è verificata a maggio (quando il Bitcoin perse il 50% del suo valore prima di spiccare il volo).

Come investire e fare trading di criptovalute

Per investire in criptovalute ci sono essenzialmente due modi. C’è l’acquisto diretto tramite le piattaforme degli exchange, operazione più adatta a chi è intenzionato ad operazioni buy’n’hold di lungo periodo; c’è poi il trading online, che tramite la negoziazione dei contratti per differenza sulle piattaforme dei broker permette di mettere in atto operazioni di carattere più speculativo, sfruttando al massimo le oscillazioni dei prezzi.

A prescindere dal tipo di investimento che si intende fare, è fondamentale scegliere con grande attenzione l’intermediario di riferimento. Per gli exchange la cosa è un po’ più difficile, visto che non sono sottoposti ad una regolamentazione e quindi la scelta si deve basare per lo più sulla reputazione conquistata dalla piattaforma. Per i broker, invece, la cosa è più semplice: basta affidarsi ad un soggetto regolamentato ed autorizzato dalla Consob per avere la certezza di avere a che fare con un intermediario serio.

I migliori broker a cui affidarsi

Per quanto riguarda i broker online, il sito Trading Top consiglia ai suoi lettori di utilizzare le piattaforme di eToro e di Libertex. Ogni intermediario ha le sue peculiarità: tra i vantaggi di eToro è possibile menzionare la funzionalità Copy Trading ed i costi contenuti (zero commissioni e spread bassi); eToro in questo ultimo anno ha registrato una crescita molto importante, con i nuovi utenti che sono cresciuti del 121% rispetto all’anno precedente e sono state proprio le criptovalute l’asset che nel secondo trimestre del 2021 ha generato le maggiori commissioni.

I punti di forza di Libertex sono il deposito minimo di soli 10 euro, gli spread a parire da 0 pips e le commissioni basse. Essendo un broker ECN (Electronic Communication Network), l’esecuzione degli ordini è molto rapida ed ha un sistema commissionale che premia i trader che attuano una strategia di brevissimo periodo. L’intermediario Libertex consente ai suoi utenti di sfruttare gratuitamente il conto demo.