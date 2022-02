San Giovanni in Fiore, gli auguri della sindaca per i 90 anni di Cosimo Damiano Fonseca

SAN GIOVANNI IN FIORE «Auguri di buon novantesimo compleanno al professor Cosimo Damiano Fonseca, fra gli artefici dello sviluppo degli studi sull’abate Gioacchino e cittadino onorario di San Giovanni in Fiore». Lo afferma, in una nota, la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, che spiega: «La Calabria deve molto al professor Fonseca, uno dei più illustri accademici d’Italia, noto anche in Europa per il valore del suo lavoro intellettuale e a lungo direttore scientifico del Centro internazionale di studi gioachimiti, cui ha dato un contributo formidabile. Ci auguriamo di averlo presto ospite nella nostra e sua città, per un’iniziativa culturale sul pensiero di Gioacchino da Fiore, teologo della storia ma anche, in chiave attuale, ambasciatore della giustizia, della pace e della speranza nel mondo». «Il multilateralismo che ha pervaso il G20 di Roma, il recente discorso del presidente Sergio Mattarella sulla dignità e le parole di Papa Francesco contro le guerre e le discriminazioni – sottolinea la sindaca Succurro – ci portano a riflettere sulla modernità del messaggio dell’abate calabrese Gioacchino, di spirito profetico dotato, secondo Dante Alighieri. Restiamo convinti che, soprattutto in questo tempo di cambiamenti globali e profondi, le istituzioni pubbliche debbano moltiplicare gli sforzi – conclude Succurro – per divulgare in sinergia l’attualità del pensiero di Gioacchino, anche attraverso il coinvolgimento dell’Università della Calabria, cui ho già scritto in proposito, ed un gemellaggio tra San Giovanni in Fiore e la città messicana di Puebla de Zaragoza, che ha un tracciato urbanistico di chiara derivazione gioachimita».