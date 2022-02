Vertenza Abramo, la protesta si sposta nelle piazze

CATANZARO La protesta si sposta nelle piazze. Giovedì mattina a Crotone, Catanzaro e Cosenza i dipendenti di Abramo Customer care si mobiliteranno inscenando azioni di protesta nelle piazze dei tre capoluoghi. Alla base delle contestazioni, i dipendenti che da mesi convivono con la mannaia della precarietà, la mancata risposta sul loro futuro.

I lavoratori hanno lanciato anche un appello di mobilitazione alla popolazione. E molti commercianti delle tre città in cui pulsa il cuore dell’azienda scenderanno in piazza al loro fianco, terranno chiusi i negozi in segno di protesta.

I manifestanti, dalle 10,30, si recheranno nelle tre Prefetture calabresi e alzeranno la voce. Perché il lavoro è un diritto e a perderlo proprio non ci stanno.