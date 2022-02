20.20 | Fiorita: «Catanzaro merita una classe dirigente pulita e specchiata»

LAMEZIA TERME Nuovo appuntamento con “20.20” , l’approfondimento settimanale in onda questa sera alle 21 sul canale 16 de L’ Altro Corriere Tv. Ospite di Danilo Monteleone e Ugo Floro, Nicola Fiorita, docente Unical e candidato alla carica di Sindaco di Catanzaro. «La mia proposta di candidatura trae origine dall’intento avvertito di rilanciare un capoluogo di regione che non ha mai vissuto una fase così buia come quella che si trascina ormai da vari anni».

Fiorita è duro nei confronti dell’amministrazione uscente a guida Sergio Abramo: «Temevamo che quella che si sta concludendo sarebbe stata una esperienza di governo peggiore delle altre, e così è stato. A nulla è valso l’appello che sin dal principio avevamo lanciato affinché si desse vita ad una giunta di alto profilo, ora dobbiamo costruire una fase nuova».

Per questo il fondatore di “Cambiavento” si dice convinto «di poter aggregare intorno al nostro progetto di rinascita della città le energie migliori, perché quella che ci attende sarà la stagione più importante per Catanzaro: le risorse che arriveranno non ci sarà modo di averle più, ecco perché vanno sfruttate bene, con il supporto di una classe dirigente pulita e specchiata alla selezione della quale stiamo già lavorando alacremente». Ma l’impresa potrebbe risultare ardua se il centrosinistra non riuscirà a trovare un momento di sintesi.

Obiettivo sul quale Fiorita si dice comunque fiducioso, considerando «il confronto positivo in corso tra le istanze di civiche e le forze politiche, in particolare con il Pd. Da parte mia inoltre ho sempre auspicato una consultazione ad ampio spettro per verificare le speranze di unità, come ad esempio le elezioni primarie da celebrarsi tuttavia nel campo progressista».

La candidatura del docente Unical, tuttavia, appare un dato acquisito alla luce anche del fatto «che presto daremo vita ad una grande manifestazione pubblica, dove faremo contare il valore irrinunciabile della partecipazione popolare».