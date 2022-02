«Avanziamo oltre 4 milioni, lunedì chiudiamo l’impianto Tmb di Lamezia»

LAMEZIA TERME «Siamo costretti a chiudere i cancelli dell’impianto sito nell’area industriale di Lamezia ed a bloccare i conferimenti dei comuni dell’ Ato di Catanzaro a causa dei mancati pagamenti della stessa Ato, già a partire da lunedì 28 febbraio». Lo annuncia Salvatore Mazzotta, amministratore delegato della Logica scarl. «Vantiamo – spiega Mazzotta – un credito di oltre quattro milioni di euro, tra servizi e lavori di riefficientamento. Questo mese non siamo riusciti a pagare gli stipendi ai nostri dipendenti. La situazione non è più sostenibile neanche con i vari fornitori. Dopo due anni di efficienza e di qualità, purtroppo torneranno i rifiuti in mezzo alla strada ed i sindaci morosi se ne assumeranno la responsabilità. Ai colleghi ricordo che l’impianto Tmb (trattamento meccanico biologico) sito nell’area industriale di Lamezia Terme accoglie per il trattamento i rifiuti indifferenziati e l’umido di tutto i comuni del lametino e di alcuni comuni della provincia di Catanzaro».