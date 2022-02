Reggio, Agenzia delle dogane: nel 2021 scoperta evasione accise per oltre 7 milioni di euro

REGGIO CALABRIA I Funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Reggio Calabria, nell’anno 2021, a seguito di un’intensa attività antifrode che ha tratto spunto dall’analisi dei rischi locale, hanno accertato una rilevante evasione di accisa per oltre sette milioni di euro e di Iva afferente per oltre un milione di euro.

Il brillante risultato è stato conseguito a seguito di controlli sulle imprese che operano nel settore del commercio dei prodotti petroliferi (gasolio autotrazione e gasolio agricolo) e di aziende che beneficiano della riduzione dell’accisa gravante sul gasolio per uso autotrazione. L’Ufficio ha proceduto all’irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa e all’emissione degli atti per il recupero dell’accisa indebitamente compensata.

I legali rappresentanti delle cinque aziende e dei soggetti coinvolti nelle frodi sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria competente.