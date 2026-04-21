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Sport, Occhiuto incontra il ministro Abodi. Si lavora a un grande evento in Calabria – VIDEO

Prosegue l’interlocuzione istituzionale dopo la visita di Abodi nella sede della Regione a maggio scorso

Pubblicato il: 21/04/2026 – 21:46
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Sport, Occhiuto incontra il ministro Abodi. Si lavora a un grande evento in Calabria – VIDEO

CATANZARO «Con il ministro dello Sport, per portare in Calabria un grande evento». Con un reel su Instagram il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, rende noto di aver incontrato il ministro dello Sport Andrea Abodi. Tra i temi al centro dell’incontro  anche l’eventuale organizzazione in Calabria di una manifestazione di prestigio sul piano sportivo. L’eventualità era del resto già stata ventilata a maggio scorso nel corso di una visita dello stesso Abodi in Cittadella per un incontro con Occhiuto, la Giunta regionale e i vertici dello sport calabrese: «In Calabria vivacità sorprendente, qui faremo eventi internazionali», aveva detto Abodi in quell’occasione. (c. a.)

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