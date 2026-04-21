Sorical, incontro con il nuovo Collegio di Arera

Servizio Idrico Integrato

CATANZARO Sorical ha preso parte oggi, insieme al Presidente di Rete Sud, Luigi Giuseppe Decollanz e ad altri colleghi retisti, a un incontro istituzionale con il nuovo Collegio di ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, dedicato ai temi strategici del Servizio Idrico Integrato nel Mezzogiorno. Al centro del confronto, la necessità di proseguire lungo il percorso di una regolazione asimmetrica, in grado di riconoscere e valorizzare le specificità territoriali e i diversi fabbisogni dei territori del Sud Italia. “Si tratta di un passaggio fondamentale per superare rapidamente l’attuale frammentazione gestionale, che nel Mezzogiorno registra ancora oltre 1.100 gestioni in economia”, ha dichiarato il Direttore Generale di Sorical, Giovanni Paolo Marati. “L’obiettivo comune deve essere quello di convergere progressivamente verso gli standard di efficienza e qualità già presenti nel resto del Paese, colmando il water service divide attraverso l’impegno condiviso di tutta la governance del Servizio Idrico Integrato”, ha aggiunto Marati. Sorical esprime apprezzamento per il clima di ascolto e confronto costruttivo registrato durante l’incontro e ringrazia il Presidente Nicola Dell’Acqua e tutto il Collegio di ARERA per l’attenzione riservata alle istanze provenienti dai territori del Sud.

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