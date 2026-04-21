Corigliano-Rossano, furto in un circolo: arrestato in flagranza un 24enne straniero

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COSENZA La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza un 24enne straniero, regolarmente presente sul territorio, ritenuto responsabile di un furto all’interno di un circolo ricreativo nell’area urbana di Rossano. L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione al 112: secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe introdotto dietro il bancone del bar del circolo, approfittando di un momento di distrazione del gestore, asportando una busta contenente denaro contante per poi fuggire. Gli agenti della Squadra Volante, giunti sul posto, hanno acquisito le prime informazioni e visionato le immagini della videosorveglianza, riuscendo a identificare il presunto autore, rintracciato poco dopo nel centro cittadino. Alla vista della polizia, il giovane ha tentato la fuga, ma è stato fermato. Durante la perquisizione, gli operatori hanno recuperato il denaro sottratto, trovato in parte nella giacca e in parte nascosto nelle scarpe. Su disposizione del pubblico ministero, il 24enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo. ll giudice ha convalidato l’arresto, rinviando la definizione del procedimento.

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