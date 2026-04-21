Danni da maltempo in Calabria, domani il decreto al Senato

lavori parlamentari

ROMA Conclusa la discussione sul decreto carburanti al Senato, l’esame riprenderà domani alle 10 con le dichiarazioni di voto e il voto finale. Successivamente, come ha riferito la vicepresidente del Senato, Mariolina Castellone, all’ordine del giorno dell’aula è previsto l’esame del cosiddetto decreto Niscemi, già approvato dalla Camera e che prevede interventi urgenti per il maltempo che a gennaio ha colpito Calabria, Sardegna e Sicilia. E successivamente, comunicazioni del presidente sulla delega al governo per la definizione di un quadro legislativo di riferimento per la filiera carbon capture. (Ansa)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato