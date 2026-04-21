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Danni da maltempo in Calabria, domani il decreto al Senato

Il Dl è già stato approvato alla Camera: prevede interventi urgenti anche per Sicilia e Sardegna

Pubblicato il: 21/04/2026 – 19:59
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Danni da maltempo in Calabria, domani il decreto al Senato

ROMA Conclusa la discussione sul decreto carburanti al Senato, l’esame riprenderà domani alle 10 con le dichiarazioni di voto e il voto finale. Successivamente, come ha riferito la vicepresidente del Senato, Mariolina Castellone, all’ordine del giorno dell’aula è previsto l’esame del cosiddetto decreto Niscemi, già approvato dalla Camera e che prevede interventi urgenti per il maltempo che a gennaio ha colpito Calabria, Sardegna e Sicilia. E successivamente, comunicazioni del presidente sulla delega al governo per la definizione di un quadro legislativo di riferimento per la filiera carbon capture. (Ansa)

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