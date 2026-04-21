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la guerra in medio oriente

Iran, Trump: «Continuano blocco navale e tregua»

Il presidente Usa: cessate il fuoco fino a quando le discussioni non saranno concluse

Pubblicato il: 21/04/2026 – 23:34
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Iran, Trump: «Continuano blocco navale e tregua»

ROMA “Considerato il grave stato di frammentazione del governo iraniano, cosa peraltro non inaspettata, e su richiesta del feldmaresciallo Asim Munir e del primo ministro Shehbaz Sharif del Pakistan, ci è stato chiesto di sospendere l’attacco all’Iran fino a quando i suoi leader e rappresentanti non presenteranno una proposta unitaria. Ho pertanto ordinato alle nostre forze armate di proseguire il blocco e, per il resto, di rimanere pronte e operative, estendendo di conseguenza il cessate il fuoco fino a quando la loro proposta non sarà presentata e le discussioni non saranno concluse, in un modo o nell’altro”. Lo scrive il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. (Agi)

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