Covid, sei decessi e 1.136 nuovi casi. Tasso di positività al 13,24%

CATANZARO Nelle ultime 24 ore in Calabria si sono registrati 1.136 nuovi casi e 6 decessi da Coronavirus. Si segnalano 14 pazienti in meno nei reparti e nessun nuovo ingresso nelle terapie intensive. Sono 1.541 le persone che risultano guarite o dimesse in un giorno. Così attualmente sono 46.110 i casi attivi di infezione di cui 45.806 si trovano in isolamento domiciliare, 282 ricoverati in reparto e 22 in terapia intensiva. Il tasso di positività ora è pari al 13,24%.

I nuovi casi

I casi confermati oggi sono così suddivisi: 115 a Catanzaro, 372 a Cosenza, 22 a Crotone, 608 a Reggio Calabria, 7 a Vibo Valentia e 12 provenienti da altra regione o Stato estero.

Ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.262.589, di cui 8.578 nelle ultime 24 ore. Mentre le persone risultate positive al Coronavirus dall’inizio della pandemia sono 164.615: + 1.541 rispetto a ieri. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria.

L’andamento della pandemia



Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 4923 (61 in reparto, 4 in terapia intensiva, 4858 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23482 (23257 guariti, 225 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 11939 (100 in reparto, 9 in terapia intensiva, 11830 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 34104 (33220 guariti, 884 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 3217 (24 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3193 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 18399 (18218 guariti, 181 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 13555 (83 in reparto, 9 in terapia intensiva, 13463 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 75762 (75135 guariti, 627 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 12269 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12257 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 13352 (13202 guariti, 150 deceduti).

L’ASP di Cosenza comunica :”Nel setting fuori regione si registrano: 12 nuovi casi a domicilio, 1 decesso di un paziente ricoverato e 1 guarito a domicilio”.