Mendicino si mobilita per l’Ucraina. Palermo: «Pronti all’accoglienza»

COSENZA «Mendicino è pronta ad accogliere i minori ucraini. Si stima che saranno circa 5 milioni i profughi ucraini e di questi, secondo le organizzazioni internazionali, il 15% arriveranno in Italia. La comunità mendicinese che in questi anni ha aperto tante volte le braccia a ragazzi e a famiglie provenienti dagli scenari di guerra in Africa o in Asia, accogliendoli nei centri d’accoglienza attivi sul nostro territorio e integrandoli nella nostra città, sarà anche stavolta in prima linea. Offriamo, dunque, come in queste ore stanno facendo enti o associazioni, in primis l’Istituto degli Innocenti di Firenze, la nostra disponibilità al Governo, specie per accogliere a Mendicino i minori orfani ucraini a cui la guerra ha tolto l’amore dei propri genitori e per i quali è in corso l’attivazione di corridoi umanitari. Mendicino c’è e ancora una volta, se ci sarà chiesto, faremo la nostra parte». È quanto si legge sulla pagina Facebook del sindaco, Antonio Palermo. Il primo cittadino ha anche annunciato una manifestazione «per dire no alla guerra in Ucraina».

«Lunedì sera alle ore 18 ritroviamoci come comunità tutti insieme in Piazza Municipio – ha concluso – insieme ai nostri concittadini ucraini, per un sit-in per affermare con la nostra presenza la pace nel mondo».